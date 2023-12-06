Путин завершил рабочий визит в ОАЭ и направляется в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в ОАЭ, где у него состоялась встреча с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Эмиратов принимал российского лидера во дворце Каср аль-Ватан, после чего высокая делегация проводила Путина прямо до борта номер один, который вылетел в Эр-Рияд.