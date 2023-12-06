Путин завершил рабочий визит в ОАЭ и направляется в Саудовскую Аравию
Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин завершил свой рабочий визит в ОАЭ, где у него состоялась встреча с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Эмиратов принимал российского лидера во дворце Каср аль-Ватан, после чего высокая делегация проводила Путина прямо до борта номер один, который вылетел в Эр-Рияд.
Путин вылетает из Эмиратов в Эр-Рияд. Видео © Пресс-служба Кремля
На повестке дня в ходе ближневосточного турне главы государства: перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и стран региона, а также актуальная международная проблематика.
Напомним, что Лайф первым из мировых СМИ сообщил о запланированном визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сегодня утром российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. А после встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём.