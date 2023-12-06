Песков рассказал Лайфу, почему Путина в полёте сопровождал кортеж Су-35

Президента России Владимира Путина в поездках до ОАЭ и Саудовской Аравии сопровождали истребители Су-35 для обеспечения безопасности, ведь регион, где находятся страны, неспокойный. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков объяснил, почему Путина в полёте до ОАЭ и Саудовской Аравии сопровождал кортеж истребителей. Видео © LIFE

"Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия страны стабильные, безопасные, то окружение региона смежное — по опасности и непредсказуемости. Принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Также пресс-секретарь президента добавил, что Путин точно либо знает, либо узнает, кто именно управлял истребителями.