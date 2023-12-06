Путин примет в Москве важного гостя по прилёте из "персидского" турне 7 декабря В Кремле подтвердили визит президента Ирана Раиси в Москву 7 декабря 6 декабря, 12:59 ТАСС / Сергей Савостьянов

В Кремле подтвердили информацию, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси встретятся в Москве 7 декабря для обсуждения торгово-экономических вопросов.

"7 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом", — уточнили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что главы государств намерены уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики. Помимо этого, Путин и Раиси обменяются мнениями по главным международным темам.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с делегацией прилетит в Москву 7 декабря. По данным журналистов, Раиси получил приглашение от президента РФ. Сейчас же Путин находится в турне по странам Персидского залива. Он сегодня встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а завтра у Путина в графике переговоры в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Авторы Татьяна Миссуми