Путин примет в Москве важного гостя по прилёте из "персидского" турне 7 декабря

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В Кремле подтвердили визит президента Ирана Раиси в Москву 7 декабря

6 декабря, 12:59

ТАСС / Сергей Савостьянов

В Кремле подтвердили информацию, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси встретятся в Москве 7 декабря для обсуждения торгово-экономических вопросов.

"7 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом", — уточнили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что главы государств намерены уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики. Помимо этого, Путин и Раиси обменяются мнениями по главным международным темам.

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Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с делегацией прилетит в Москву 7 декабря. По данным журналистов, Раиси получил приглашение от президента РФ. Сейчас же Путин находится в турне по странам Персидского залива. Он сегодня встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а завтра у Путина в графике переговоры в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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