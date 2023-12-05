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5 декабря, 08:16

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря

Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве 7 декабря

Президент Ирана Эбрахим Раиси вместе с делегацией прилетит в Москву. Визит состоится в четверг, 7 декабря, сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным журналистов, Раиси получил приглашение от президента России Владимира Путина. Политики намерены обсудить сотрудничество в экономической сфере, события в секторе Газа и другие вопросы регионального и международного характера.

Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Ну а сам Путин на этой неделе планирует посетить сразу несколько стран. В частности, речь идёт об ОАЭ и Саудовской Аравии.

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Turkish Presidency via AP / ТАСС

Максим Плетнёв
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