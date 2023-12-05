Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря

Президент Ирана Эбрахим Раиси вместе с делегацией прилетит в Москву. Визит состоится в четверг, 7 декабря, сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным журналистов, Раиси получил приглашение от президента России Владимира Путина. Политики намерены обсудить сотрудничество в экономической сфере, события в секторе Газа и другие вопросы регионального и международного характера.