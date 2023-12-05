Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря
Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве 7 декабря
Президент Ирана Эбрахим Раиси вместе с делегацией прилетит в Москву. Визит состоится в четверг, 7 декабря, сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным журналистов, Раиси получил приглашение от президента России Владимира Путина. Политики намерены обсудить сотрудничество в экономической сфере, события в секторе Газа и другие вопросы регионального и международного характера.
Ну а сам Путин на этой неделе планирует посетить сразу несколько стран. В частности, речь идёт об ОАЭ и Саудовской Аравии.
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Turkish Presidency via AP / ТАСС