Песков не стал комментировать заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ

Кремль не комментирует заявления США о том, что Иран якобы рассматривает возможность поставки России баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества", — отметил представитель Кремля