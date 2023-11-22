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Песков не стал комментировать заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ

22 ноября, 09:46

LIFE / Павел Баранов

Кремль не комментирует заявления США о том, что Иран якобы рассматривает возможность поставки России баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества", — отметил представитель Кремля

Иран готов отменить визы для россиян, заявил посол

Иран готов отменить визы для россиян, заявил посол

А ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявлял, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической и торговой сферах продолжится.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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