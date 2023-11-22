Песков не стал комментировать заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ
LIFE / Павел Баранов
Кремль не комментирует заявления США о том, что Иран якобы рассматривает возможность поставки России баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества", — отметил представитель Кремля
А ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявлял, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической и торговой сферах продолжится.