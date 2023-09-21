Президент Ирана заявил о перспективах дальнейшего сотрудничества с Россией
Президент Ирана Раиси: Сотрудничество с Россией продолжится в разных сферах
Сотрудничество России и Ирана в военной, экономической, политической, технологической и торговой сферах продолжится. Об этом заявил на пресс-конференции иранский президент Эбрахим Раиси.
По его словам, надо дождаться объявления итогов визита Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны двух стран.
Напомним, 19 сентября делегация Министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран. Визит должен способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами. Стороны уже обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.
Zuma / TASS