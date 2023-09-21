Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 02:42

Президент Ирана заявил о перспективах дальнейшего сотрудничества с Россией

Президент Ирана Раиси: Сотрудничество с Россией продолжится в разных сферах

Сотрудничество России и Ирана в военной, экономической, политической, технологической и торговой сферах продолжится. Об этом заявил на пресс-конференции иранский президент Эбрахим Раиси.

По его словам, надо дождаться объявления итогов визита Сергея Шойгу в Иран от министерств обороны двух стран.

Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Напомним, 19 сентября делегация Министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран. Визит должен способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами. Стороны уже обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.

Обложка ©

Zuma / TASS

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Иран
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров