Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана Мохаммадом-Резой Аштиани.

"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он.

Глава оборонного ведомства отметил готовность к дальнейшим совместным действиям для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Он "с удовлетворением" отметил, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно. Это, указал Шойгу, во многом связано с доверительными отношениями между лидерами двух стран. Он предложил Мохаммаду-Резе Аштиани обсудить ряд интересующих обе стороны вопросов.