Шойгу заявил, что взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень
Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана Мохаммадом-Резой Аштиани.
"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он.
Глава оборонного ведомства отметил готовность к дальнейшим совместным действиям для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Он "с удовлетворением" отметил, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно. Это, указал Шойгу, во многом связано с доверительными отношениями между лидерами двух стран. Он предложил Мохаммаду-Резе Аштиани обсудить ряд интересующих обе стороны вопросов.
"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства в оборонной сфере и сфере военного сотрудничества", — добавил глава российского оборонного ведомства.
Напомним, делегация Министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран вчера. Подчёркивается, что визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами. Стороны уже обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.
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