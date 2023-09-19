Делегация Минобороны РФ прибыла с визитом в Тегеран

Делегация Министерства обороны России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран — столицу Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Подчёркивается, что визит "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".

"В ходе визита делегация Минобороны России проведёт ряд переговоров с военным руководством республики", — говорится в опубликованном сообщении.

У главного здания Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран состоялась церемония официальной встречи делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Сергея Шойгу приветствовал начальник Генерального штаба страны Мохаммад Багери.