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Опубликовано 19 сентября 2023, 07:36

Президент Ирана выступил против конфликта на Украине и предложил помощь Тегерана

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в его разрешении. Он указал не дестабилизирующую роль США, предоставляющих Незалежной большие объёмы вооружений.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной... Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" цитирует его Newsweek.

Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева
Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор. По его словам, речь идёт о попытках "поставить всё с ног на голову" посредством псевдодипломатии.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Матвей Константинов
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