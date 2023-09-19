Президент Ирана выступил против конфликта на Украине и предложил помощь Тегерана
Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе встречи в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в его разрешении. Он указал не дестабилизирующую роль США, предоставляющих Незалежной большие объёмы вооружений.
"Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной... Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?" — цитирует его Newsweek.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор. По его словам, речь идёт о попытках "поставить всё с ног на голову" посредством псевдодипломатии.
ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH