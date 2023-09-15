Лавров рассказал о заговоре вокруг переговоров Москвы и Киева
Глава МИД РФ Лавров: Вокруг темы переговоров Москвы и Киева возникает заговор
Вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникают настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову", — отметил глава внешнеполитического ведомства в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
Министр иностранных дел добавил, что то же самое происходило в начале украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у Запада, главным образом у США и Британии. Вашингтон и Лондон инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, приведя её к власти путём антиконституционного кровавого государственного переворота.
Россия готова реагировать на все серьёзные инициативы по урегулированию конфликта и эта позиция не менялась, подчеркнул Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о переговорах с Украиной, посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак. При этом глава государства подчеркнул, что плясать всем всё равно придётся под барыню.
ТАСС / Сергей Карпухин