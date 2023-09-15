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15 сентября, 10:33

Лавров рассказал о заговоре вокруг переговоров Москвы и Киева

Глава МИД РФ Лавров: Вокруг темы переговоров Москвы и Киева возникает заговор

Вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникают настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову", — отметил глава внешнеполитического ведомства в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел добавил, что то же самое происходило в начале украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у Запада, главным образом у США и Британии. Вашингтон и Лондон инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, приведя её к власти путём антиконституционного кровавого государственного переворота.

Россия готова реагировать на все серьёзные инициативы по урегулированию конфликта и эта позиция не менялась, подчеркнул Лавров.

Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева

Лавров: Все "мячи" по переговорам между Россией и Украиной на стороне Киева

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о переговорах с Украиной, посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак. При этом глава государства подчеркнул, что плясать всем всё равно придётся под барыню.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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