Лавров рассказал о заговоре вокруг переговоров Москвы и Киева

Вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникают настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову", — отметил глава внешнеполитического ведомства в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел добавил, что то же самое происходило в начале украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у Запада, главным образом у США и Британии. Вашингтон и Лондон инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, приведя её к власти путём антиконституционного кровавого государственного переворота.

Россия готова реагировать на все серьёзные инициативы по урегулированию конфликта и эта позиция не менялась, подчеркнул Лавров.