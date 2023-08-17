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17 августа, 15:47

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Они обсудили в том числе интерес Тегерана к вступлению в БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что собеседники высказали удовлетворение достигнутым высоким уровнем отношений двух стран, подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в разных сферах, в том числе в торговой, энергетической, транспортно-логистической.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил соболезнования коллеге в связи с недавним террористическим актом в мечети города Шираз.

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Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге может появиться транспортный коридор до портов Ирана и Индии.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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