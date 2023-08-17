Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Они обсудили в том числе интерес Тегерана к вступлению в БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что собеседники высказали удовлетворение достигнутым высоким уровнем отношений двух стран, подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в разных сферах, в том числе в торговой, энергетической, транспортно-логистической.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил соболезнования коллеге в связи с недавним террористическим актом в мечети города Шираз.