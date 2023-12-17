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16 декабря, 23:40

Трамп цитатой Путина доказал, что демократия в США в опасности

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп процитировал слова главы государства Владимира Путина о том, что события в США "показывают загнивание американской политической системы". Это произошло на встрече сторонников экс-лидера США в штате Нью-Гемпшир.

Во время мероприятия политический деятель напомнил о словах президента России Владимира Путина, произнесённых им в сентябре этого года в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Тогда глава государства заявил, что уголовное следствие в отношении Трампа раскрывает всю "гнилость" системы в США.

"Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерёт ему задницу", — подчеркнул бизнесмен, процитировав перед этим слова российского лидера.

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Напомним, в начале августа Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. А 27 сентября нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США виновным в мошенничестве.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
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