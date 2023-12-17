Трамп цитатой Путина доказал, что демократия в США в опасности

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп процитировал слова главы государства Владимира Путина о том, что события в США "показывают загнивание американской политической системы". Это произошло на встрече сторонников экс-лидера США в штате Нью-Гемпшир.

Во время мероприятия политический деятель напомнил о словах президента России Владимира Путина, произнесённых им в сентябре этого года в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Тогда глава государства заявил, что уголовное следствие в отношении Трампа раскрывает всю "гнилость" системы в США.