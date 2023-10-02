Генпрокурор США пообещал уйти в отставку, если Байден вмешается в дело Трампа

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд пригрозил президенту страны Джо Байдену своей отставкой, если Белый дом начнёт вмешиваться в уголовные дела против Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Минюст работает беспристрастно и не реагирует на влияние партий.

По словам политика, раньше глава государства не предпринимал каких-либо мер для изменения хода расследований. Такой сценарий попросту лишён смысла, считает он.

"Я уверен, что этого не произойдёт. И если надо, я бы подал в отставку. Но нет никакого смысла в том, что что-то подобное произойдёт", — сказал Гарланд в эфире телеканала CBS.