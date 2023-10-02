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2 октября, 03:58

Генпрокурор США пообещал уйти в отставку, если Байден вмешается в дело Трампа

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд пригрозил президенту страны Джо Байдену своей отставкой, если Белый дом начнёт вмешиваться в уголовные дела против Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Минюст работает беспристрастно и не реагирует на влияние партий.

По словам политика, раньше глава государства не предпринимал каких-либо мер для изменения хода расследований. Такой сценарий попросту лишён смысла, считает он.

"Я уверен, что этого не произойдёт. И если надо, я бы подал в отставку. Но нет никакого смысла в том, что что-то подобное произойдёт", — сказал Гарланд в эфире телеканала CBS.

Байден увидел в Трампе угрозу американской демократии

Байден увидел в Трампе угрозу американской демократии

Ранее суд признал Трампа виновным ещё и по уголовному делу о мошенничестве. Однако бывший президент не унывает и продолжает высмеивать 80-летнего Байдена за публичные курьёзы.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore / The White House

Илья Пушкарев
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