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26 сентября, 21:05

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

<p>Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP Photo/Toby Brusseau</p>

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP Photo/Toby Brusseau

Нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. об этом пишет Associated Press.

Согласно выводу суда, Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

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Ранее же действующий глава Белого дома Джо Байден предсказал исход предстоящих выборов в США, и Трампу это не понравится. Он уверен, что одолеет 45-го президента.

Артур Лапсаков
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