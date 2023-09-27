Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. об этом пишет Associated Press.

Согласно выводу суда, Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.