Британия направит часть финансирования Киева на поставку крупной партии дронов

Власти Великобритании направят часть финансирования Украины на "крупнейшую" поставку беспилотников киевскому режиму. Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

"Из 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на масштабную программу по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия", — сказано в тексте.

Так, на программу по закупке и производству БПЛА пойдут минимум 200 миллионов фунтов стерлингов из 2,5 миллиарда. Отмечается, что это даст Украине возможность для ударов по российским объектам "на суше и на море". При этом большая часть дронов будет производиться в самой Британии.

"Это будет самая крупная поставка беспилотников на Украину из всех стран", — говорится в документе.