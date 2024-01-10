В Германии указали на резкое сокращение Западом военной помощи Украине

В 2023 году страны Запада сократили поставки тяжёлых вооружений на Украину по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики (IfW).

В частности, западные союзники в 2022 году обещали отправить на Украину 434 танка, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 574 тяжёлых орудия. При этом в 2023 году количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По данным аналитиков, Польша стала лидером по числу поставок танков — Варшава передала Киеву больше 260 единиц. Также уточняется, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжёлых орудий — 585.