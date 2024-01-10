В Германии указали на резкое сокращение Западом военной помощи Украине
Кильский институт: В 2023 году Запад сократил поставки тяжёлых вооружений Киеву
В 2023 году страны Запада сократили поставки тяжёлых вооружений на Украину по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики (IfW).
"Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — говорится в сообщении.
В частности, западные союзники в 2022 году обещали отправить на Украину 434 танка, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 574 тяжёлых орудия. При этом в 2023 году количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По данным аналитиков, Польша стала лидером по числу поставок танков — Варшава передала Киеву больше 260 единиц. Также уточняется, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжёлых орудий — 585.
По информации немецкого института, всего за время конфликта Соединённые Штаты и их союзники намереваются снабдить Украину 814 танками и 97 ракетными системами. К текущему моменту Киев получил только 519 танков и 78 ракетных систем.
А ранее Лайф рассказывал, что западная помощь Вооружённым силам Украины за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи.
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