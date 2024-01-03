В Киеве раскрыли рецепт медленного и затяжного поражения Украины
В Киеве назвали военную помощь Запада рецептом медленного поражения Украины
Медленные темпы поставок оружия Украине и их недостаточное количество ведёт ВСУ к прямому поражению. Такое мнение высказал советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети X.
"То, как Украине выделяют военную помощь, — это рецепт медленного и затяжного поражения", — негодует Белесков.
Несмотря на регулярные просьбы представителей киевского режима об оказании новой военной помощи, партнёры выполнять их не спешат. Недавно глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Этот пакет будет для Киева финальным. Кстати, в целом западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu