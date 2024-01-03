Украинцы доломали "Леопарды" при починке и теперь жалуются на их нехватку

На Украине применяется совсем небольшое количество немецких танков Leopard 2. Дело в том, что самостоятельные попытки ВСУ починить их заканчиваются провалом, а у литовских предприятий не хватает для их ремонта запасных частей. Об этом стало известно из обращения депутата Бундестага от Партии зелёных, члена парламентского комитета по бюджету Себастьяна Шефера.

По его словам, из-за невозможности отремонтировать танки немецким оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann было направленно соответствующее письмо. Там украинские представители посетовали, что ВСУ применяют лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, так как их ремонт занимает длительное время.

"К сожалению, следует констатировать, что можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков", — приводит выдержки из документа DPA.

Шефер также пояснил, что в созданном в Литве так называемом хабе по ремонту Leopard 2, который он вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом посетил до Нового года, не хватает деталей для последних "Леопардов". Депутат уверен, что в связи с этим требуется принять срочные действия для улучшения ситуации.