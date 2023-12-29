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Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 15:36
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В Германии заявили, что половина поставленных Киеву танков Leopard-2 выведена из строя

МО Германии: Половина из 18 поставленных Украине Leopard-2 выведена из строя

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, руководящий специальным штабом по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, заявил, что около половины из 18 поставленных Украине танков Leopard-2 от Германии вышли из строя.

"Год назад много обсуждались поставки боевых танков. Теперь сообщается, что практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей", — сказал Фройдинг в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Фройдинг отметил, что Украина не может ремонтировать танки в соответствии с немецкими правилами эксплуатации. Также он подчеркнул, что для использования литовского центра технического обслуживания Украине нужно много времени, потому что путь от польско-украинской границы занимает около 36 часов.

По его словам, Германия находится в диалоге с представителями промышленности Украины по вопросу будущих возможностей для ремонта на её территории.

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А ранее Лайф рассказывал, что в немецких центрах подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины, в которых учат эксплуатировать танки Leopard-2, наблюдается существенная нехватка слушателей.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Мышляева
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