В немецких центрах подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины, в которых учат эксплуатировать танки Leopard 2, наблюдается существенная нехватка слушателей. Как передаёт журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер, предположительно, не хватает около половины личного состава.

"Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест", — сообщил журналист.

Помимо того, в статье указывается, что слова Владимира Зеленского о запросе командования ВСУ, которое хочет призвать ещё 500 тысяч украинцев, изначально "вызывали шок" и дебаты на тему того, "кого призовут". В то же время аналитик подчёркивает, что на территории Незалежной уже давно существуют проблемы с мобилизационными мероприятиями.