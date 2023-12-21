Украина просит всё больше "Леопардов", но посадить в них некого
Welt: ВСУ не хватает людей для обучения на танках Leopard 2
В немецких центрах подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины, в которых учат эксплуатировать танки Leopard 2, наблюдается существенная нехватка слушателей. Как передаёт журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер, предположительно, не хватает около половины личного состава.
"Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест", — сообщил журналист.
Помимо того, в статье указывается, что слова Владимира Зеленского о запросе командования ВСУ, которое хочет призвать ещё 500 тысяч украинцев, изначально "вызывали шок" и дебаты на тему того, "кого призовут". В то же время аналитик подчёркивает, что на территории Незалежной уже давно существуют проблемы с мобилизационными мероприятиями.
Ранее Лайф сообщал, что Украина испытывает недостаток в военнослужащих. Причиной этого стало то, что боевой дух граждан подорван, и то, что в народе нет желания отправляться в военкоматы перед наступлением зимы.
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