Киев попросил западных доноров о срочной встрече по финансированию
Bloomberg: Премьер Украины Шмыгаль попросил доноров о встрече по финансированию
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль направил письмо координационной платформе доноров Незалежной с просьбой организовать внеочередную встречу в январе. По данным агентства Bloomberg, политик намерен просить партнёров о дополнительном финансировании страны.
"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", — приводит агентство цитату из обращения Шмыгаля.
По его словам, речь в данном случае уже не идёт о средствах на восстановление и реконструкцию инфраструктуры Украины. Шмыгаль заявил, что деньги нужны на финансирование социальных нужд и ждать их до марта невозможно. Также он считает, что для решения задачи по обеспечению страны деньгами государства должны направить Незалежной замороженные российские активы.
Основным источником финансирования Украины являлись США, однако ситуация в корне изменилась. На днях Вашингтон объявил о выделении киевскому режиму финального пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Вместе с этим Конгресс США блокирует все инициативы Белого дома по выделению новых ассигнований.
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