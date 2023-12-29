Киев попросил западных доноров о срочной встрече по финансированию

"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", — приводит агентство цитату из обращения Шмыгаля.

По его словам, речь в данном случае уже не идёт о средствах на восстановление и реконструкцию инфраструктуры Украины. Шмыгаль заявил, что деньги нужны на финансирование социальных нужд и ждать их до марта невозможно. Также он считает, что для решения задачи по обеспечению страны деньгами государства должны направить Незалежной замороженные российские активы.