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28 декабря, 21:51

Киев попросил западных доноров о срочной встрече по финансированию

Bloomberg: Премьер Украины Шмыгаль попросил доноров о встрече по финансированию

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль направил письмо координационной платформе доноров Незалежной с просьбой организовать внеочередную встречу в январе. По данным агентства Bloomberg, политик намерен просить партнёров о дополнительном финансировании страны.

"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", — приводит агентство цитату из обращения Шмыгаля.

По его словам, речь в данном случае уже не идёт о средствах на восстановление и реконструкцию инфраструктуры Украины. Шмыгаль заявил, что деньги нужны на финансирование социальных нужд и ждать их до марта невозможно. Также он считает, что для решения задачи по обеспечению страны деньгами государства должны направить Незалежной замороженные российские активы.

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Основным источником финансирования Украины являлись США, однако ситуация в корне изменилась. На днях Вашингтон объявил о выделении киевскому режиму финального пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Вместе с этим Конгресс США блокирует все инициативы Белого дома по выделению новых ассигнований.

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Getty Images / Andrea Pistolesi

Оксана Попова
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