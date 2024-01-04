В Киеве признались, что у них нет плана на случай сокращения военной помощи Запада

У киевского режима отсутствует резервный план на случай, если западные партнёры Незалежной сократят поставки вооружений. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CNN выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", — заявил министр в ответ на вопрос ведущей, что будет делать Киев, если надо будет возместить недостаток военной помощи Запада.