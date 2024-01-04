В Киеве признались, что у них нет плана на случай сокращения военной помощи Запада
Кулеба заявил, что у Киева нет плана "Б" на случай дефицита военной помощи
У киевского режима отсутствует резервный план на случай, если западные партнёры Незалежной сократят поставки вооружений. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CNN выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", — заявил министр в ответ на вопрос ведущей, что будет делать Киев, если надо будет возместить недостаток военной помощи Запада.
Ранее Лайф писал, что западная помощь Вооружённым силам Украины за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков накануне, 3 января, заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. В США же считают, что внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной.
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