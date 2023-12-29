Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал "сдержанную" реакцию Киева на последний пакет помощи от США. Он заявил, что на фоне ослабевающей поддержки Запада провал Украины становится ещё ближе.

"Кажется, в верхушке украинского режима начали в полной мере осознавать, что их ждёт в самом ближайшем будущем. Поток оружия и финансов с Запада иссякает, никаких успехов на поле боя нет и не предвидится, украинцы всеми способами пытаются избежать мобилизации, не желая гибнуть за чужие амбиции", — прокомментировал Лайфу Хамитов.

Да и на самом Западе, похоже, задумались о том, куда и зачем они вваливают столько бюджетных средств, которые могли бы пойти на решение проблем в своих странах Амир Хамитов депутат Государственной думы

По его словам, конфликт закончится поражением Украины, тогда как "победа России окончательно расставит всё по своим местам и всем преступникам придётся платить по счетам".