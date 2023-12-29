В ГД предрекли провал Киева на фоне ослабевающей помощи от Запада
Депутат Хамитов: Победа России в конфликте окончательно расставит всё по местам
Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал "сдержанную" реакцию Киева на последний пакет помощи от США. Он заявил, что на фоне ослабевающей поддержки Запада провал Украины становится ещё ближе.
"Кажется, в верхушке украинского режима начали в полной мере осознавать, что их ждёт в самом ближайшем будущем. Поток оружия и финансов с Запада иссякает, никаких успехов на поле боя нет и не предвидится, украинцы всеми способами пытаются избежать мобилизации, не желая гибнуть за чужие амбиции", — прокомментировал Лайфу Хамитов.
Да и на самом Западе, похоже, задумались о том, куда и зачем они вваливают столько бюджетных средств, которые могли бы пойти на решение проблем в своих странах
По его словам, конфликт закончится поражением Украины, тогда как "победа России окончательно расставит всё по своим местам и всем преступникам придётся платить по счетам".
Ранее Лайф писал, что пакет военной помощи Соединённых Штатов для киевского режима, который госсекретарь США Энтони Блинкен ранее называл "финальным", был встречен украинскими властями "прохладно". Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности заявил, что эта помощь нужна лишь для того, чтобы "продержаться ещё некоторое время".
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