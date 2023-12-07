Украина получила от Запада почти на 90% меньше денег, чем в прошлом году
IfW: Западная финансовая помощь Украине упала на 87% с прошлого года
Финансирование Украины со стороны Запада за период август – октябрь 2023 года снизилось практически на 90%, если сравнивать с тем же периодом за 2022 год, заявили учёные Кильского института мировой экономики (IfW). Там также отметили, что это самый низкий показатель с января прошлого года.
Как рассказали в институте, с августа по октябрь Киев получил 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше, чем за такое же время в 2022-м. Учёные подчеркнули, что если раньше 42 страны помогали Киеву, то за последние три месяца только 20 государств согласовали пакеты помощи.
"Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными. Учитывая неопределённость относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро", — прокомментировал исследование директор исследовательского центра института Кристоф Требеш.
Учёный также отметил, что зависимость Украины от немецких и американских беспилотников только растёт.
Ранее Белый дом официально заявил, что ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. В Госдепе объяснили, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Но и это не все плохие новости для Киева — новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Незалежной, которую предложило предыдущее правительство. А 6 декабря США выделили для Украины новый пакет военной помощи общей суммой на 175 миллионов долларов.
Getty Images / Craig Stennett