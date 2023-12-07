Украина получила от Запада почти на 90% меньше денег, чем в прошлом году

Финансирование Украины со стороны Запада за период август – октябрь 2023 года снизилось практически на 90%, если сравнивать с тем же периодом за 2022 год, заявили учёные Кильского института мировой экономики (IfW). Там также отметили, что это самый низкий показатель с января прошлого года.

Как рассказали в институте, с августа по октябрь Киев получил 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше, чем за такое же время в 2022-м. Учёные подчеркнули, что если раньше 42 страны помогали Киеву, то за последние три месяца только 20 государств согласовали пакеты помощи.

"Наши цифры подтверждают впечатление, что в последние месяцы сторонники стали более нерешительными. Учитывая неопределённость относительно дальнейшей помощи США, Украина может только надеяться, что ЕС наконец примет давно объявленный пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро", — прокомментировал исследование директор исследовательского центра института Кристоф Требеш.