США выделили Украине ещё $175 млн с важной оговоркой
Блинкен: США выделили Украине пакет военной помощи на 175 миллионов долларов
США выделили для Украины новый пакет военной помощи общей суммой на 175 миллионов долларов, который может стать последним, если Конгресс не даст добро на продолжение финансирования. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", — сказал он.
В одобренный пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для ПВО, РСЗО HIMARS и артиллерии, а ещё противорадарные авиационные ракеты HARM. Также Украина получит противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и "средства защиты критической национальной инфраструктуры".
Ранее Белый дом официально заявил, что ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. В Госдепе объяснили, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Но и это не все плохие новости для Киева — новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Незалежной, которую предложило предыдущее правительство.
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