США выделили Украине ещё $175 млн с важной оговоркой

США выделили для Украины новый пакет военной помощи общей суммой на 175 миллионов долларов, который может стать последним, если Конгресс не даст добро на продолжение финансирования. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", — сказал он.