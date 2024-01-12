В Белом доме заявили об остановке военной помощи Киеву
Кирби: США прекратили военные поставки на Украину
Соединённые Штаты прекращают военные поставки на Украину в связи с расходованием выделенных на это бюджетных средств. Такое заявление сделали в Белом доме.
"Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась", — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
По словам отставного контр-адмирала, собранный на последние деньги пакет оружия и техники уже был отправлен Киеву. Помощь возобновится лишь в том случае, если такое решение поддержит Конгресс. Она особенно нужна ВСУ в зимнее время, подытожил представитель Белого дома.
А тем временем украинская армия столкнулась с острым дефицитом боеприпасов на фоне споров Белого дома и Конгресса по дальнейшей поддержке Украины. На каждый залп ВСУ российские войска отвечают с пятикратной силой, пожаловался лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
ТАСС / AP