"Залп в ответ на пять": В США проболтались о катастрофической нехватке боеприпасов на Украине
Конгрессмен Шумер: У Украины иссякают боеприпасы из-за задержки поставок от США
У Украины заканчиваются боеприпасы, Белый дом задерживает новые поставки помощи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер во время выступления в Сенате.
"[У украинцев] заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним", — заявил Шумер и добавил, что Штаты не могут сидеть сложа руки в этой ситуации.
Ранее в Белом доме и Пентагоне заявили, что США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Помимо сокращения запасов боеприпасов для Patriot, ВСУ рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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