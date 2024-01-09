"Залп в ответ на пять": В США проболтались о катастрофической нехватке боеприпасов на Украине

У Украины заканчиваются боеприпасы, Белый дом задерживает новые поставки помощи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер во время выступления в Сенате.

"[У украинцев] заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним", — заявил Шумер и добавил, что Штаты не могут сидеть сложа руки в этой ситуации.