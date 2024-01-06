США могут оставить Украину без крайне важного для неё оружия

США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

"Соединённые Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за штуку", — говорится в материале.

Если американский Конгресс не утвердил дополнительную помощь Киеву, то Вашингтон не сможет передавать Украине новые пакеты вооружения, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Помимо сокращения запасов боеприпасов для Patriot ВСУ рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 мм.