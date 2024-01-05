В США признали катастрофические последствия российских ударов по Украине

Массированные российские удары по военным объектам и местам дислокации ВСУ полностью истощили украинскую ПВО. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

"Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. Лайфа) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время у украинских мобильных комплексов противовоздушной обороны заканчиваются боеприпасы.