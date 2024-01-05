В США признали катастрофические последствия российских ударов по Украине
Newsweek: Российские удары полностью истощили возможности украинской ПВО
Массированные российские удары по военным объектам и местам дислокации ВСУ полностью истощили украинскую ПВО. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
"Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. Лайфа) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — говорится в сообщении.
По информации издания, в настоящее время у украинских мобильных комплексов противовоздушной обороны заканчиваются боеприпасы.
Ранее Лайф писал, что в период с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по украинским объектам и местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников.
Getty Images / vadimrysev