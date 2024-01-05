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5 января, 09:03

В США признали катастрофические последствия российских ударов по Украине

Newsweek: Российские удары полностью истощили возможности украинской ПВО

Массированные российские удары по военным объектам и местам дислокации ВСУ полностью истощили украинскую ПВО. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

"Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. Лайфа) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время у украинских мобильных комплексов противовоздушной обороны заканчиваются боеприпасы.

СМИ сообщили о катастрофических поражениях ВСУ в зоне СВО
СМИ сообщили о катастрофических поражениях ВСУ в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что в период с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по украинским объектам и местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

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Getty Images / vadimrysev

Ян Поланин
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