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29 декабря, 11:08

ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по украинским объектам и местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В период с 23 по 29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были поражены места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения живой силы.

За неделю 43 украинских военных сдались в плен
За неделю 43 украинских военных сдались в плен

Также за неделю нашим бойцам удалось улучшить положение на Краснолиманском направлении. За это время военные отразили 13 атак ВСУ в регионе, в результате которых противник потерял более 1,2 тысячи военнослужащих и 43 единицы техники, в частности шесть танков, 12 боевых бронемашин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николь Вербер
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