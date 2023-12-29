ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по украинским объектам и местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В период с 23 по 29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, были поражены места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения живой силы.
Также за неделю нашим бойцам удалось улучшить положение на Краснолиманском направлении. За это время военные отразили 13 атак ВСУ в регионе, в результате которых противник потерял более 1,2 тысячи военнослужащих и 43 единицы техники, в частности шесть танков, 12 боевых бронемашин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
ТАСС / Алексей Коновалов