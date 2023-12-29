За неделю 43 украинских военных сдались в плен
43 украинских военных сдались в плен ВС РФ за прошедшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
"В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 — на Купянском направлении", — говорится в сообщении ведомства.
Некоторые пленные переходят на сторону России. Напомним, что первая группа батальона, состоящая из бывших бойцов ВСУ, выехала на боевое задание в конце ноября. Подразделение действует в составе оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". А в конце декабря бойцы батальона имени полководца Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских солдат, приняли первый бой с ВСУ.
ТАСС / Александр Полегенько