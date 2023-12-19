Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные в ходе боёв под Крынками взяли в плен раненого польского наёмника, которого товарищи из ВСУ бросили и сбежали. Он опубликовал кадры, на которых наши солдаты, услышав польскую речь, спрашивают: "Как тебя сюда занесло?!"

Российские военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Видео t.me / Владимир Сальдо

"Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь. Так действуют настоящие воины армии цивилизованного государства. В ВС РФ это абсолютная норма и строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. Если наши противники будут поступать по-другому — значит, они будут считаться не солдатами регулярной армии легитимной страны, а террористами экстремистской организации", — предупредил Сальдо.

Он также обратился с воззванием к украинским солдатам "сделать из этого для себя правильные выводы". Херсонский губернатор посоветовал бойцам ВСУ выходить на связь с российской стороной и получать инструкции по безопасной сдаче в плен. Он уверен, что украинцы не должны умирать ради пиара киевского режима, они имеют право на жизнь и возвращение к семье. Россия тебе это обеспечит, пообещал Сальдо.