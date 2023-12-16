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16 декабря, 09:35

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Старовойт: На границе Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!" — призвал Старовойт в своём телеграм-канале.

Пленный боец раскрыл правду о шокирующих потерях ВСУ в районе Работина

Пленный боец раскрыл правду о шокирующих потерях ВСУ в районе Работина

Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным. По словам главы государства, количество таковых резко увеличилось. В Минобороны накануне раскрыли, сколько бойцов ВСУ решили сложить оружие за неделю.

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ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

Никита Никонов
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