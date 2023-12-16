Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!" — призвал Старовойт в своём телеграм-канале.