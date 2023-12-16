Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Старовойт: На границе Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!" — призвал Старовойт в своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным. По словам главы государства, количество таковых резко увеличилось. В Минобороны накануне раскрыли, сколько бойцов ВСУ решили сложить оружие за неделю.
ТАСС / АР / Alexei Alexandrov