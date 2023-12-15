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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 20:06
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Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным

Путин: Количество сдающихся в плен украинских военных резко увеличилось

Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной продолжается. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", — сказал Путин.

Украинский пленный отказался от обмена и захотел остаться в России
Украинский пленный отказался от обмена и захотел остаться в России

Также на встрече он поблагодарил лидеров фракций Госдумы за консолидированную позицию на международных площадках. Кроме того, президент поздравил лидеров фракций с 30-летием Конституции России.

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ТАСС / POOL / Максим Блинов

Анатолий Симоненко
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