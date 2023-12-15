Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным
Путин: Количество сдающихся в плен украинских военных резко увеличилось
Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной продолжается. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", — сказал Путин.
Также на встрече он поблагодарил лидеров фракций Госдумы за консолидированную позицию на международных площадках. Кроме того, президент поздравил лидеров фракций с 30-летием Конституции России.
ТАСС / POOL / Максим Блинов