Путин оценил ситуацию по сдающимся в плен украинским военным

Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной продолжается. Об этом на встрече с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", — сказал Путин.