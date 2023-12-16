Пленный пограничник ВСУ рассказал, что простые украинцы готовы к миру на любых условиях Старовойт показал видео допроса бойца ВСУ, сдавшегося в плен у Курской области 16 декабря, 15:03 Пленный пограничник ВСУ. Обложка © t.me / Роман Старовойт

Пограничники ВСУ, сдавшиеся в плен на границе с Курской областью, дают показания следствию. Один из них рассказал, что на Украине идёт оголтелая мобилизация, а в армии не хватает оружия и тёплой одежды. Видео допроса показал в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Пленный пограничник ВСУ раскритиковал власти Украины за отношение к военным. Видео © t.me / Роман Старовойт

"Я вижу, как набивает карманы наша власть. Начальство не видит дальше своего носа, потому что они сидят в тёплых блиндажах и подвальчиках, а ты там на границе охреневаешь от этого всего расклада", — поделился военнопленный.

Он добавил, что у солдат на передовой нет самых простых вещей, поэтому экипировку приходится покупать за свой счёт. Сам мужчина всю жизнь провёл в Сумах, в июле этого года начал служить в пограничных войсках, чтобы его не отправили в Донбасс. По его словам, призыву теперь на Украине подлежат буквально все, несмотря на заболевания, под ружьё могут поставить даже больных сифилисом или гепатитом.

Также военнопленный рассказал, что его друга "запаковали" сотрудники военкомата, когда он просто шёл в магазин, после чего мужчину отправили на фронт. В самой украинской армии, продолжил пленный, давно идёт моральное разложение, все пьют и в алкогольном опьянении могут пребывать целыми днями. По словам пограничника, рядовые украинцы согласны на мир с Россией на любых условиях.

Напомним, сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе. Для этого они использовали радиочастоту 149.200 "Волга".

Авторы Татьяна Миссуми