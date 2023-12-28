Бойцы батальона из бывших украинских военных приняли первый бой с ВСУ
Украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ
Бойцы российского батальона имени полководца Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских солдат, приняли первый бой с ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.
"Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" противника", — рассказал боец.
Спасский также сообщил, что посадил при помощи противодронного ружья два беспилотника, однако позже ВСУ начали миномётный обстрел. После этого боец на правах командира отделения дал приказ отойти, чтобы пополнить боекомплект и вернуться к бою.
Однако при отходе с позиций вблизи отряда разорвалась мина и ранила Спасского в ногу. Он сам оказал себе первую помощь, после чего группа выдвинулась на рубежи. По словам военного, прикрывали их с левого и правого флангов, а затем произошла ротация.
Напомним, что первая группа батальона, состоящая из бывших бойцов ВСУ, выехала на боевое задание в конце ноября. Подразделение действует в составе оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Его бойцы прошли строгий отбор и повторили курс военной подготовки.
VK / Минобороны РФ