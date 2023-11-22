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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 05:31
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Перешедшие на сторону России экс-бойцы ВСУ выехали на первое боевое задание

РИА "Новости": Первая группа батальона из экс-бойцов ВСУ выехала на передовую

Первая группа батальона, состоящая из бывших бойцов ВСУ, выехала на боевое задание. Об этом сообщил военнослужащий Виктор Киричанский с позывным Кирик. По его словам, подразделение действует в составе оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".

Кирик отметил, что остальные украинцы, перешедшие на сторону России, присоединятся к первой группе уже на передовой. Конечно, бывшие пленные сейчас испытывают некоторое беспокойство перед выездом, однако они уверены, что всё будет в порядке. В батальоне, как подчеркнул Киричанский, "все готовы сражаться и выбрали правильную сторону".

"Первый раз немного страшно, но я думаю, всё будет нормально. Будем очищать Донбасс", — приводит РИА "Новости" его слова.

Кирик также добавил, что во время службы в рядах ВСУ у него не было боевой подготовки. Сейчас же он видит, что пополняются запасы вооружения. Так, среди бывших украинских бойцов появились пулемётчики, а также солдаты прошли курс по оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях.

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Ранее Лайф сообщал, что бойцы батальона имени Хмельницкого из бывших солдат ВСУ принесли присягу России. Военнослужащие прошли подготовку в учебном центре "Каскада", где участвовали в стрельбах и занятиях по тактической и медицинской подготовке.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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