Первая группа батальона, состоящая из бывших бойцов ВСУ, выехала на боевое задание. Об этом сообщил военнослужащий Виктор Киричанский с позывным Кирик. По его словам, подразделение действует в составе оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".

Кирик отметил, что остальные украинцы, перешедшие на сторону России, присоединятся к первой группе уже на передовой. Конечно, бывшие пленные сейчас испытывают некоторое беспокойство перед выездом, однако они уверены, что всё будет в порядке. В батальоне, как подчеркнул Киричанский, "все готовы сражаться и выбрали правильную сторону".

"Первый раз немного страшно, но я думаю, всё будет нормально. Будем очищать Донбасс", — приводит РИА "Новости" его слова.

Кирик также добавил, что во время службы в рядах ВСУ у него не было боевой подготовки. Сейчас же он видит, что пополняются запасы вооружения. Так, среди бывших украинских бойцов появились пулемётчики, а также солдаты прошли курс по оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях.