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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 03:24
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Экс-бойцы ВСУ принесли присягу РФ и собрались изгнать Зеленского с Украины

Бойцы батальона имени Хмельницкого из бывших солдат ВСУ принесли присягу России

Бывшие военнослужащие ВСУ из состава первого в своём роде батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. В состав формирования входят бойцы, захваченные в плен за время специальной операции на Украине и изъявившие желание спасти свою родину от Владимира Зеленского.

"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ, мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья", — заявил РИА "Новости" один из солдат.

Батальон Богдана Хмельницкого пополнил структуру оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в начале октября. Его бойцы прошли строгий отбор и повторили курс военной подготовки. Теперь же украинцы готовятся к отправке на передовую.

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А между тем соотечественники принёсших присягу бойцов по ту сторону баррикад готовятся к худшему сценарию на фронте. Этому поспособствовало признание главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в украинском конфликте.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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