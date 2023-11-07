Экс-бойцы ВСУ принесли присягу РФ и собрались изгнать Зеленского с Украины
Бойцы батальона имени Хмельницкого из бывших солдат ВСУ принесли присягу России
Бывшие военнослужащие ВСУ из состава первого в своём роде батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. В состав формирования входят бойцы, захваченные в плен за время специальной операции на Украине и изъявившие желание спасти свою родину от Владимира Зеленского.
"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ, мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья", — заявил РИА "Новости" один из солдат.
Батальон Богдана Хмельницкого пополнил структуру оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в начале октября. Его бойцы прошли строгий отбор и повторили курс военной подготовки. Теперь же украинцы готовятся к отправке на передовую.
А между тем соотечественники принёсших присягу бойцов по ту сторону баррикад готовятся к худшему сценарию на фронте. Этому поспособствовало признание главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в украинском конфликте.
VK / Минобороны России