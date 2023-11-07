Бывшие военнослужащие ВСУ из состава первого в своём роде батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. В состав формирования входят бойцы, захваченные в плен за время специальной операции на Украине и изъявившие желание спасти свою родину от Владимира Зеленского.

"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ, мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья", — заявил РИА "Новости" один из солдат.