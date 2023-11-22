В российском батальоне имени полководца Богдана Хмельницкого, состоящем из экс-солдат ВСУ, царит жёсткая дисциплина, которую установил боец Алексей Дикий, освобождавший город Мариуполь. Об этом заявил член президиума "Офицеров России", полковник, военный эксперт Левон Арзанов, пообщавшийся с бывшими украинскими пленными.

"Батальон находится в составе полиции ДНР, которую возглавляет совершенно замечательный человек, генерал-полковник полиции Алексей Дикий. У него там не забалуешь. Дикий с самого начала конфликта, с 2014 года, выступает на достаточно серьёзных позициях. У него шаг вправо, шаг влево сделать не получится", — цитирует Арзанова сайт MK.ru.

Полковник отметил, что те, кто перешёл на сторону РФ, изначально были готовы к этому шагу. И это неудивительно, ведь масса бывших бойцов ВСУ была призвана по мобилизации, то есть схвачена на улице, после чего их "как скот" отправили на фронт.

Военный эксперт считает, что данный батальон будет воевать достойно. По его мнению, эти бойцы — обычные русские люди, которые хотят сражаться за то, чтобы освободить землю от фашистской нечисти. Арзанов пожелал военным удачи и выразил уверенность, что они доберутся до Киева. Также он уточнил, что бойцы батальона Хмельницкого прошли дополнительную подготовку в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".