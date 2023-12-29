Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные за прошедшую неделю отразили 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, улучшив своё положение по переднему краю. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе Минобороны России. Противник, по данным ведомства, потерял до 1205 военнослужащих и 43 единицы техники.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника", — информирует министерство.
На всей линии фронта за неделю противник потерял шесть танков, 12 боевых бронемашин, 12 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и 1205 человек личного состава.
Ранее Лайф писал, что российские военные поразили штурмовую группу бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Огнём артиллерии наши военные нанесли удар по трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники противника, в результате чего украинская сторона потеряла до сотни солдат.
* Запрещённая в России террористическая организация.