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Опубликовано 29 декабря 2023, 10:55

Российские военные за неделю улучшили положение на Краснолиманском направлении

Фото © vk.com / Минобороны России / Иван Иванов

Фото © vk.com / Минобороны России / Иван Иванов

Российские военные за прошедшую неделю отразили 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, улучшив своё положение по переднему краю. Об этом сообщили на брифинге в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе Минобороны России. Противник, по данным ведомства, потерял до 1205 военнослужащих и 43 единицы техники.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника", информирует министерство.

На всей линии фронта за неделю противник потерял шесть танков, 12 боевых бронемашин, 12 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и 1205 человек личного состава.

Украинская армия потеряла до 210 человек на Краснолиманском направлении
Украинская армия потеряла до 210 человек на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные поразили штурмовую группу бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Огнём артиллерии наши военные нанесли удар по трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники противника, в результате чего украинская сторона потеряла до сотни солдат.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Марина Калегина
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