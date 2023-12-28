Украинская армия потеряла до 210 человек на Краснолиманском направлении

Российские военные за последние сутки отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 28 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ. Противник, по данным ведомства, пытался атаковать в районе Червоной Дибровы и Григоровки, но потерпел поражение и потерял более 200 бойцов.

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины", — сказано в сообщении Министерства обороны.

Среди потерь противника также перечислены один танк, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика".

Ранее Лайф писал, что российские военные поразили штурмовую группу бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Огнём артиллерии наши военные нанесли удар по трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники противника, в результате чего украинская сторона потеряла до сотни солдат.