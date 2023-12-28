Бойцы российской группировки войск "Центр" пресекли продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом РИА "Новости" рассказал старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

По его словам, на данном участке российские бойцы также уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских украинских подразделений.

"В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* при поддержке танка", — сообщил Шаров.

Продвижение противника удалось остановить благодаря расчётам операторов FPV-дронов и артиллерии. В бою были уничтожены танк Т-72 и БМП-1, а также три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. С помощью тяжёлых огнемётных систем три "опорника" были ликвидированы в районе Григоровки.

Кроме прочего, во время ведения контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить порядка 40 артиллерийских подразделений ВСУ, включая позиции миномётов, буксируемые орудия, а также самоходные артиллерийские установки в районах Кировска и Серебрянского лесничества. В результате противник лишился около 190 солдат.

Ранее Лайф писал, что российские военные поразили штурмовую группу бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Огнём артиллерии наши военные нанесли удар по трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники противника, в результате чего украинская сторона потеряла до сотни солдат.