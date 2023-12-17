Российские военные поразили штурмовую группу бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Он уточнил, что бойцы подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи спецоперации на Краснолиманском направлении.

"В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчётов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения "Азов*", — приводит его слова ТАСС.

Огнём артиллерии наши военные нанесли удар по трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники противника, в результате чего украинская сторона потеряла до сотни солдат.

А ранее Лайф рассказывал об успехах бойцов подразделений группировки "Юг" на Донецком направлении. Военные нанесли поражение живой силе и технике противника, потери ВСУ составили почти 300 солдат, также были уничтожены две БМП, танк, пикап, миномёт 120-го калибра.