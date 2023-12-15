ВС РФ пресекли все попытки украинских диверсантов высадиться на островах и левом берегу Днепра

В период с 9 по 15 декабря на Херсонском направлении российским военным удалось сорвать попытки диверсионных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) высадиться на островах и левом берегу Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за неделю нашими бойцами было нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны ВСУ в районах Херсона и населённых пунктов Берислав и Тягинка. В результате противник потерял до 290 бойцов, 18 автомобилей, 17 лодок, а также девять орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ. Также, по данным Минобороны, были поражены пункты размещения подразделений украинских войск, "Азова"* и Иностранного легиона.