Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях размещения британских войск на Украине, комментируя планы премьер-министра королевства Риши Сунака подписать "историческое соглашение в сфере безопасности" в ходе визита в Киев.

"Надеюсь, наши извечные враги — наглые британцы — понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — обратился к Лондону зампред Совбеза РФ.

Он также адресовал коллегам вопрос о том, как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, напомнив, что именно ими Украинская армия обстреляла мирных жителей Белгорода.