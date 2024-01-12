"Объявление войны России": Медведев предостерёг Сунака от опасного шага в Киеве
Медведев заявил, что РФ сочтёт ввод войск Британии на Украину объявлением войны
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Британии Риши Сунак. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Rishi Sunak
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях размещения британских войск на Украине, комментируя планы премьер-министра королевства Риши Сунака подписать "историческое соглашение в сфере безопасности" в ходе визита в Киев.
"Надеюсь, наши извечные враги — наглые британцы — понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — обратился к Лондону зампред Совбеза РФ.
Он также адресовал коллегам вопрос о том, как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, напомнив, что именно ими Украинская армия обстреляла мирных жителей Белгорода.
Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев. Во время своей рабочей поездки он намеревается подписать с Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о поддержке Украины, утверждает британское правительство.