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12 января, 12:11

"Объявление войны России": Медведев предостерёг Сунака от опасного шага в Киеве

Медведев заявил, что РФ сочтёт ввод войск Британии на Украину объявлением войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Британии Риши Сунак. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Rishi Sunak

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Британии Риши Сунак. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Rishi Sunak

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях размещения британских войск на Украине, комментируя планы премьер-министра королевства Риши Сунака подписать "историческое соглашение в сфере безопасности" в ходе визита в Киев.

"Надеюсь, наши извечные враги — наглые британцы — понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — обратился к Лондону зампред Совбеза РФ.

Он также адресовал коллегам вопрос о том, как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, напомнив, что именно ими Украинская армия обстреляла мирных жителей Белгорода.

Британия хочет продлить конфликт на Украине, чтобы Киев перестал быть зависимым от США
Британия хочет продлить конфликт на Украине, чтобы Киев перестал быть зависимым от США

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев. Во время своей рабочей поездки он намеревается подписать с Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о поддержке Украины, утверждает британское правительство.

Андрей Бражников
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