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12 января, 14:54

Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

Великобритания стала первой страной G7, которая подписала подобное соглашение. Также Сунак объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на два с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

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Напомним, сегодня, 12 декабря, Сунак прибыл в Киев ради подписания, как заявили в Лондоне, "исторического" соглашения.

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Александра Вишнякова
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