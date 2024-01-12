Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило издание "Европейская правда".
Великобритания стала первой страной G7, которая подписала подобное соглашение. Также Сунак объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на два с половиной миллиарда фунтов стерлингов.
Напомним, сегодня, 12 декабря, Сунак прибыл в Киев ради подписания, как заявили в Лондоне, "исторического" соглашения.
Обложка ©
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky