Немцы уже год не могут понять, чьи дроны следят за тренировками военных ФРГ и ВСУ

В Германии уже более года не могут понять, чьи дроны летают над местами тренировок немецких военных и солдат ВСУ. Об этом пишет местная газета Bild.

"Из недели в неделю над полигонами и казармами бундесвера летают подозрительные дроны... Особенно это касается мест, где бундесвер обучает украинцев", — говорится в материале немецкого издания.

Как предположил эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат Бундестага Маркус Фабер, к этому якобы причастна российская сторона. При этом никаких доказательств он не привёл.

"Это чётко организовано и сильно указывает на Россию", — выдвинул предположение Фабер, однако не смог объяснить, почему виновной считает именно Москву.

Несмотря на то что проблема мучает военных уже достаточно давно, решить её пока не удаётся. Уточняется, что генерал Карстен Бройер был напуган известиями о беспилотниках ещё в октябре 2022 года, когда занимал пост главы территориального командования.

"В спешном порядке Бройер приказал военной полиции обучиться использованию глушителей HP 47. Такие глушители могут заставить беспилотники приземлиться. Однако эффективность HP 47 не была достаточно изучена", — отмечает газета.

В ноябре прошлого года в ФРГ даже создали специальную оперативную группу, однако её работа до сих пор не дала каких-либо "ощутимых результатов". При этом и в самом бундесвере говорят о причастности России, вот только доказать это никак не могут.