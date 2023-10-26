В Германии арестовали бизнесмена по подозрению в поставках России частей для БПЛА
Полиция ФРГ арестовала бизнесмена по подозрению в продаже РФ компонентов к БПЛА
Немецкий предприниматель из Франкфурта-на-Майне арестован местной полицией по подозрению в якобы незаконном экспорте товаров в Россию. Некоторые из проданных изделий используются для создания разведывательных дронов "Орлан-10", сообщила генеральная таможенная дирекция ФРГ.
По версии следствия, с 2022 года бизнесмен отправлял в Россию различные электронные устройства, что запрещено санкциями. Для обхода ограничений он придумал схему с перевалочным пунктом в Гонконге, откуда товары шли в Санкт-Петербург.
"В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые в числе прочего используются в российских дронах "Орлан-10", — сказано в заявлении ведомства.
Между тем в 2023 году Россия полностью адаптировалась к санкциям Запада. Об этом двумя днями ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое возрождение экономики страны разочаровывает Германию, рассказывал Лайф.
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