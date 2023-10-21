Основатель "Азова"* признал превосходство российских дронов

Российские беспилотники "Орлан" сильнее тех, что есть у украинских военных. Об этом заявил основатель запрещённой в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий**.

"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю про известный "Орлан" — это большая проблема для нас," — отметил он в телеграм-канале "Зеркало недели".

Билецкий** добавил, что глушить такие БПЛА не получается, а сбивать ракетами противовоздушной обороны, которых мало, не имеет смысла, ведь у РФ тысячи таких дронов. Он добавил, что данные беспилотники не позволяют украинским военным наступать, подвозить боекомплекты, а также проводить инженерные работы и рыть окопы.

Ранее Лайф писал, что ракеты ATACMS оказались бесполезны из-за контрмер российских войск. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.