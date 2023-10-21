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21 октября, 16:23

Основатель "Азова"* признал превосходство российских дронов

Основатель "Азова"* Билецкий**: БПЛА "Орлан" сильнее дронов, что есть у ВСУ

<p>БПЛА "Орлан". Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-30#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orlan-30_UAV_Army-2022_2022-08-20_2632.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mike1979_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mike1979 Russia</a>.</p>

БПЛА "Орлан". Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia.

Российские беспилотники "Орлан" сильнее тех, что есть у украинских военных. Об этом заявил основатель запрещённой в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий**.

"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю про известный "Орлан" — это большая проблема для нас," — отметил он в телеграм-канале "Зеркало недели".

Билецкий** добавил, что глушить такие БПЛА не получается, а сбивать ракетами противовоздушной обороны, которых мало, не имеет смысла, ведь у РФ тысячи таких дронов. Он добавил, что данные беспилотники не позволяют украинским военным наступать, подвозить боекомплекты, а также проводить инженерные работы и рыть окопы.

В украинских дронах начали находить чипы от российских "Гераней"

В украинских дронах начали находить чипы от российских "Гераней"

Ранее Лайф писал, что ракеты ATACMS оказались бесполезны из-за контрмер российских войск. По словам экспертов, ВС РФ показали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Никита Осипов
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