В украинских дронах начали находить чипы от российских "Гераней"
Mash: Российские чипы начали находить в украинских беспилотниках
В украинских беспилотниках начали находить чипы от российских "Гераней". Обложка © Telegram / Mash
В украинских беспилотниках начали находить чипы от российских дронов "Герань". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Дело в том, что ГЛОНАСС-чип "Комета" встроен в одно из крыльев "Герани". А когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая его часть остаётся целой и невредимой. В результате из-за нехватки чипов на Украине войска противника начали собирать запчасти из российских отработанных дронов. Так, после ударов "Геранями" украинцы начинают ремонтировать свои беспилотники, оснащая их российскими деталями. Впрочем, ВСУ это не помогает, поскольку российские силы ПВО успешно сбивают дроны, прилетающие со стороны Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что с начала спецоперации российская авиация и средства ПВО сбили свыше восьми тысяч украинских дронов. Также за время СВО нашим бойцам удалось "приземлить" 491 самолёт и 251 вертолёт противника.