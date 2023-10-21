В украинских дронах начали находить чипы от российских "Гераней"

Дело в том, что ГЛОНАСС-чип "Комета" встроен в одно из крыльев "Герани". А когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая его часть остаётся целой и невредимой. В результате из-за нехватки чипов на Украине войска противника начали собирать запчасти из российских отработанных дронов. Так, после ударов "Геранями" украинцы начинают ремонтировать свои беспилотники, оснащая их российскими деталями. Впрочем, ВСУ это не помогает, поскольку российские силы ПВО успешно сбивают дроны, прилетающие со стороны Незалежной.